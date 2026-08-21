İstanbul'da Arnavutköy Karaburun sahilinde vatandaşlar insansız hava aracı (İHA) buldu. İhbar sonrasında bölgeye SAS komandoları gönderilirken İHA'nın bulunduğu yerde imha edileceği bildirildi.

Karadeniz kıyısı Arnavutköy Karaburun sahilinde, mühimmat yüklü olabileceği düşünülen insansız hava aracı (İHA) bulundu. Sabah saatlerinde kıyıdaki vatandaşların gördüğü İHA için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilirken, bölgeye SAS komandoları gönderildi. Ekiplerin incelemesinin sonrasında İHA’nın tespit edildiği yerde imha edileceği bildirildi. Sahilde bulunan İHA drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde daha önce görmedikleri bir cisim görerek bölgede görev yapan cankurtaranlara haber verdi. İhbar sonrasında bölgeye giden cankurtaran ekipleri, cismin insansız hava aracı olduğunu düşünerek Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Karadeniz kıyısında İHA alarmı! Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen araç yerinde imha edilecek

İhbarın sonrasında bölgeye gelen ekipler İHA üstünde inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde İHA’nın patlayıcı taşıyor olabileceği olasılığı üstünde durulurken, bölgeye SAS komandoları gönderildi.

BULUNDUĞU YERDE İMHA EDİLECEK

Bölgeye giden SAS komandoları, İHA üstünde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin sonrasında güvenlik önlemleri çerçevesinde İHA’nın olduğu noktada yerinde imha edileceği kaydedildi. Öte taraftan sahilde bulunan İHA drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde İHA’nın gövdesi ve geniş kanat yapısı dikkat çekti.

Karadeniz kıyısında İHA alarmı! Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen araç yerinde imha edilecek

İHA’nın bulunmasının sonrasında bölgeye gönderilen cankurtaran şefi Muhammet Can Çoban, "Sabah vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine geldiğimizde değişik bir manzarayla karşılaştık. Böyle şeyleri sürekli televizyonlarda görüyorduk. Burada görünce biz de şaşırdık. Sabah olta atan vatandaşlar görüyor ve bize ihbarda bulunuyor. Biz de nerede olduğunu tespit ettikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdik. Onlar da şu anda olay yerinde incelemelerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İÇERİSİNDE BOMBA VAR MI YOK MU BİLMİYORUZ"

Bulunan cismin daha önce bölgede karşılaştıkları cisimlerden farklı olduğunu söyleyen Çoban, "Bu, geçtiğimiz günlerde bulunandan çok farklı ve kanat açıklığı çok büyük. İlk defa böyle bir şey gördüm. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız, denizde ve kıyıda gezen vatandaşlarımız var. Böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor, korkutuyor. Önünde soba borusu gibi bir şey vardı ama içerisinde bomba var mı yok mu bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Karadeniz kıyısında İHA alarmı! Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen araç yerinde imha edilecek

Karaburun ve etrafındaki Karadeniz kıyılarında geride bıraktığımız günlerde de mühimmat ve savaş kalıntısı olduğu düşünülen farklı cisimler görülmüştü. Son olarak sahile ulaşan İHA’nın menşei, nasıl bölgeye ulaştığı ve taşıdığı sistemlerin yapılacak teknik incelemeler neticesinde kesinlik kazanması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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