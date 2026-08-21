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Spor

Victor Osimhen'e Erzurum'da sürpriz: 135 bin boncuklu çok anlamlı hediye

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Muş'ta görev yapan el sanatları usta öğreticisi ve fanatik Galatasaray taraftarı Sümeyye Aydın ile öğrencileri, 135 bin boncuk kullanarak yaklaşık 3,5 ayda hazırladıkları Victor Osimhen tablosunu, Galatasaray'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesi Nijeryalı yıldıza hediye etti. Aydın, "Osimhen aşağıya indi, tablomuzu alıp teşekkür etti ve fotoğraf çekildi" dedi.

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Samsunlu 34 yaşındaki Sümeyye Aydın, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı dönemde kristal mozaik işlemeciliğine başladı. Bu alanda çalışmalarını geliştiren Aydın, daha sonra tayin olduğu Muş'ta öğrencileriyle farklı tasarımlar hazırlamaya devam etti.

Sümeyye Aydın
Başlık ResmiSümeyye Aydın

OSIMHEN "HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı forveti Osimhen'e geçtiğimiz sezon da annesiyle birlikte olduğu portresini 72 bin kristal mozaik taş kullanarak hazırlayan Aydın, tabloyu maç sonrası futbolcuya ulaştırdı. Osimhen'in daha sonra bir röportajında annesiyle olan bu tabloyu "Hayatımda aldığım en anlamlı hediye" şeklinde nitelendirmesi, Aydın'ı ve öğrencilerini gururlandırdı. Bunun üzerine Osimhen için yeni bir çalışma hazırlamaya karar veren Aydın, futbolcunun Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik gol sevincinden esinlenerek yeni bir tablo tasarladı.

Uzun emeklerle hazırladıkları tabloyu Aydın, Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasındaki maç için takımıyla Erzurum'a gelen Osimhen'e havalimanında hediye etti.

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"TABLO 135 BİN BONCUKTAN ÜRETİLDİ"

Sümeyye Aydın, tabloyu havalimanında yıldız oyuncuya ulaştırmak için çabaladığını söyledi. Osimhen'i çok sevdiğini belirten Aydın, "Osimhen'e takdim ettiğimiz tablo 135 bin boncuktan üretildi. 4-5 kişi çalıştık, yapımı 3,5 ay sürdü" dedi.

Victor Osimhen'e hediye edilen tablo
Başlık ResmiVictor Osimhen'e hediye edilen tablo
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Osimhen'e geçtiğimiz sezon da hediye ettiğini hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

Liverpool maçını izlerken Osimhen'in yapılan bir koreografiye çok duygulandığını gördüm. Osimhen'e böyle bir hediye yapabiliriz ve kristal mozaik taşlarla işleyebiliriz diye düşündüm. Annesi ile olan bir portresini 72 bin kristal mozaik taşla 1,5 aylık emekle hazırladık. Samsun'da Anneler Günü'ne birkaç gün kala maç sonrası Osimhen'e hediye ettik

Sümeyya Aydın, "Osimhen 1 ay sonra bir röportajında 'hayatımda aldığım en anlamlı hediye' sözleriyle tablomuzu anlattı bundan gurur duyduk. Bir tablo daha yapmayı düşünüyorduk ve Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik bir sevinç vardı, onun için hazırlığımız vardı bir de o gün maç sonrası imza almıştık ondan aslan portresi tablo için ikisinin hazırlıklarına başladık. Onları tamamladık. Erzurum maçına geldik havalimanında tekrar Osimhen'e tablosunu takdim ettik" sözlerini sarf etti.

Osimhen, Sümeyya Aydın ve arkadaşlarıyla poz verdi.
Başlık ResmiOsimhen, Sümeyya Aydın ve arkadaşlarıyla poz verdi.

"GALATASARAY MAÇINA BİZİ DAVET ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Aydın, tabloyu Osimhen'e ulaştırırken yaşadıklarını şöyle anlattı:

Osimhen tabloyu gördü gelemedi, sonrasında tabloyu otobüsün önüne geçirdik. Abdullah Kavukçu gördü ve ona 'almanız gerekiyor' dedi. Kavukçu sayesinde Osimhen aşağıya indi, tablomuzu alıp teşekkür etti ve fotoğraf çekildi. Beni tanıdı, oradakilere 'eski tabloyu yapan' diye tanıttı. Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve Osimhen'i çok seviyorum. Çok mutluyuz, umarım beğenir. Kalemlerle işledik, kalemlerin ucunda mum oluyor tek tek yapıştırarak işledik, yapımı zor. Dinçer Azaphan'dan Rams Park'ta Galatasaray maçına bizi davet etmesini istiyoruz.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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