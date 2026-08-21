Petrol zengini eyalet ayrılık yolunda: Ülke ikiye bölünüyor, referandum için geri sayım başladı!

SEÇMENE İKİ SEÇENEKLİ SORU SUNULACAK

Sandıkta vatandaşlara doğrudan bir "kal" veya "ayrıl" seçeneği yerine iki aşamalı bir yapı sunulacak. Seçmenler şu iki maddeden birini tercih edecek:

1. Seçenek: Alberta, Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmaya devam etmelidir.

2. Seçenek: Alberta Hükümeti, Alberta'nın Kanada'dan ayrılıp ayrılmaması konusunda bağlayıcı bir eyalet referandumu düzenlemek için Kanada Anayasası uyarınca gerekli hukuki süreci başlatmalıdır.

Söz konusu oylama tek başına anında bağımsızlık ilanı anlamına gelmiyor. Ancak ikinci seçeneğin öne çıkması durumunda, eyaletin ayrılma sürecine dair anayasal ve hukuki mekanizma resmi olarak devreye girecek.