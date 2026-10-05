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3. Sayfa

Bursa'da dehşet evi! Karı koca ölü bulunmuştu, üst komşu gözaltında

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Bursa'da dehşet evi! Karı koca ölü bulunmuştu, üst komşu gözaltında
Başlık ResmiBursa'da dehşet evi! Karı koca ölü bulunmuştu, üst komşu gözaltında

Bursa’da 60’lı yaşlardaki Vural ve Asiye Kara çifti evlerinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi sonrası ekipler soruşturma başlattı, üst komşu gözaltına alındı.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu. Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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ÜST KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çiftin öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde üst komşu K.S. (47) gözaltına alındı. Karı kocayı öldürdüğü iddia edilen K.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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