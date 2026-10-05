Çankaya'da yaklaşık 3,5 aydır bir otelde tek başına kalan kadın, 6'ncı kattan park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.



Ankara'da dehşete düşüren olay! Otelin 6’ncı kattan otomobilin üzerine düştü

"OTOMOBİLİN ÜZERİNDE KADIN GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.



Ankara'da dehşete düşüren olay! Otelin 6’ncı kattan otomobilin üzerine düştü

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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