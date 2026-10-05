İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan rest çekti: "ABD ile müzakerenin anlamı yok"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, yaptırım, suikast ve saldırılarla suçladığı Washington ile müzakere etmenin 'anlamlı olmadığını' savundu.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Tahran'da yaptığı görüşmede ABD ile ilişkiler ve müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan sorunların başında müzakerelerin geldiğini belirtti. Pezeşkiyan, “ABD ile sorunumuz, her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır” dedi.

"DİYALOG PEŞİNDE OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Washington yönetiminin müzakereler sırasında İran'a üç kez saldırı düzenlediğini savunan Pezeşkiyan, bunun ABD'nin diyalog peşinde olmadığını ve İran'ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda dürüstlüğünü birçok kez kanıtladığını söyleyen Pezeşkiyan, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en çok denetlenen ülke olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'nin “asılsız iddialarla” İran'a baskı uyguladığını savundu.

"HER DENETLEMEDE BİLİM İNSANLARI HEDEF ALINDI"

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden İran'ın nükleer faaliyetler konusunda denetime ve diyaloğa açık olduğunu dile getirdiğini hatırlattı. İran Cumhurbaşkanı, her denetleme sırasında İran'ın nükleer merkezleri ve bilim insanlarının tespit edilerek suikastlara maruz kaldığını öne sürdü.

"MÜZAKERE ETMEK ANLAMLI DEĞİL"

Pezeşkiyan ayrıca Minab'daki okul saldırısına ve saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin söz konusu saldırının hesabını vermediğini savunan Pezeşkiyan, buna rağmen Washington'ın insan haklarından söz ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, “Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla (ABD) müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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