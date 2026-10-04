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Dünya

İran’da Petrol Bakanı istifa etti! Pezeşkiyan kabul etti

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İran’da Petrol Bakanı istifa etti! Pezeşkiyan kabul etti
Başlık Resmiİran’da Petrol Bakanı istifa etti! Pezeşkiyan kabul etti

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kabul ettiği istifanın ardından Hamid Boverd, Petrol Bakanlığına vekaleten atandı.

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu.

İran basınına göre, Tabatabai, Paknejad’ın istifa ettiğini belirtti.

Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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