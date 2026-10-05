Altın Koza'da rezalet! İlyas Salman dinî değerleri aşağıladı

Altın Koza Film Festivali'nde ödül vermek üzere sahneye çıkan İlyas Salman'ın dinî inançlara ilişkin sözleri tepki çekti.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü teslim etmek üzere sahneye çıkan İlyas Salman, konuşmasında dinî değerleri aşağıladı.

Allah ve ahiret inancına aykırı ifadeleri tepki çeken Salman, salonda bulunan bazı kişilerin alkışları üzerine provokatif söylemlerini sürdürdü.

Geçirdiği sağlık sorununu anlatan Salman, "Çenemde pıhtı attı. Daha doğrusu çarpıldım. Birtakım kişiler dedi ki maneviyata inanmadığı için çarpıldı. Halbuki teğet geçti" ifadesini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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