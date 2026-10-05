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Kültür - Sanat

Geceye damga vurdu! Altın Koza’da ‘Bir Arada Yalnız’ 5 ödül kazandı

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Geceye damga vurdu! Altın Koza’da ‘Bir Arada Yalnız’ 5 ödül kazandı
Başlık ResmiGeceye damga vurdu! Altın Koza’da ‘Bir Arada Yalnız’ 5 ödül kazandı

Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller 33. defa sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde önceki gece düzenlenen ödül töreninde yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı “Bir Arada Yalnız” filmi 5 ödülle öne çıktı.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Psikolojik dram türündeki eser; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmen” (Ali Vatansever), “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” (Fatih Al), Film-Yön ve “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü” (Onur Gözeten) mükâfatlarının da sahibi oldu.

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Adana
KÜLTÜR - SANAT

Adana'da 33. buluşma: Altın Koza emek ödülleriyle kapılarını açtı

Altın Koza’da “En İyi Senaryo Ödülü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmine, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ise “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” adlı yapımdaki rolüyle Hazar Ergüçlü'ye takdim edildi.

Bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemacıların anıldığı gecenin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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