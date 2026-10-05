Geceye damga vurdu! Altın Koza’da ‘Bir Arada Yalnız’ 5 ödül kazandı

Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller 33. defa sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde önceki gece düzenlenen ödül töreninde yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı “Bir Arada Yalnız” filmi 5 ödülle öne çıktı.

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Psikolojik dram türündeki eser; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmen” (Ali Vatansever), “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” (Fatih Al), Film-Yön ve “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü” (Onur Gözeten) mükâfatlarının da sahibi oldu.

Altın Koza’da “En İyi Senaryo Ödülü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmine, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ise “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” adlı yapımdaki rolüyle Hazar Ergüçlü'ye takdim edildi.

Bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemacıların anıldığı gecenin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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