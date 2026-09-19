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Yaşam

Uzmanlar 2027'ye dikkat çekti, ihtimal yüzde 90'a çıktı! Türkiye'ye mega El Nino geliyor

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Uzmanlar 2027'ye dikkat çekti, ihtimal yüzde 90'a çıktı! Türkiye'ye mega El Nino geliyor
Başlık ResmiUzmanlar 2027ye dikkat çekti, ihtimal yüzde 90a çıktı! Türkiyeye mega El Nino geliyor

2026'nın ilk 6 ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırılırken, uzmanlardan 2027 için dikkat çeken bir tahmin geldi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Mega El Nino ihtimalinin yüzde 90'a yükseldiğini belirterek özellikle ekim ayının ikinci yarısından sonra Türkiye ve Avrupa'da etkili yağışlar beklediklerini söyledi.

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TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırıldığını belirterek, 2027 yılında ise Mega El Nino kaynaklı yağışların etkili olacağını söyledi. El Nino’nun okyanus suyunun ısınması olayı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar “Isınma miktarı 1 derece civarındaysa buna ‘normal El Nino’ diyoruz. Isınma zaten buharlaşma, buharlaşma da yağmur demektir. Eğer bu sıcaklık artışı 1 ila 2 derece arasında olursa buna ‘Süper El Nino’, 2 derecenin üzerine çıkarsa ‘Mega El Nino’ diyoruz. Mega El Nino’yu şahit olduğumuz kadarıyla en son 1877 yılında gördük” diye konuştu.

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Prof. Dr. Yaşar “Bu sırada müthiş yağışlar alacağız. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gerçekten çok güzel yağışlar bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de geçtiğimiz nisan ayından beri Mega El Nino konusunda uyarılarda bulunuyor. İhtimaller önceleri yüzde 40 seviyelerindeyken şu anda yüzde 90’lara çıkmış durumda. Etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar 2027ye dikkat çekti, ihtimal yüzde 90a çıktı! Türkiyeye mega El Nino geliyor
Başlık ResmiUzmanlar 2027ye dikkat çekti, ihtimal yüzde 90a çıktı! Türkiyeye mega El Nino geliyor

YUMRUK GİBİ DOLU YAĞDI

Öte yandan Adana Yüreğir’e yağan dolu, araçlara ve tarım arazilerine zarar verdi. Yumruk büyüklüğündeki dolunun oluşturduğu hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Bu arada, Trabzon ve Giresun’da sağanak sele sebep oldu

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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