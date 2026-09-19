Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'börek'li gönderme: Ona nasip olmadı

Özgür Özel'in Bursa'da bir vatandaşın börek ikramına verdiği tepki eleştiri oklarının hedefi oldu. Özel’in tavrına tepki gösteren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, siyasetçinin halkla kurduğu bağda samimiyetin esas olduğunu belirterek, "Vatandaşı azarlar gibi davranmak, bela okumak bir siyasetçiye yakışmaz, ben o görüntüleri izlerken rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı esnasında bir vatandaşın "Başkanım, börek istemişsiniz" diyerek ikramda bulunması üzerine, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah... Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" cevabını vermiş, bu anlar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

Bursa’da düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Özel'in tavrına tepki gösteren isimlerden oldu.

Mustafa Varanktan Özgür Özele börekli gönderme: Ona nasip olmadı

Vatandaşlarla siyasetçilerin iletişiminde samimiyetin önemli olduğunu ifade eden Varank, Özel'in vatandaşlarla yaşadığı görüntüleri eleştirerek, "Adeta vatandaşı azarlarcasına, itiş kakışla, ikramda bulunan bir vatandaşa öyle davranmak. Daha sonra sizler de izlemişsinizdir, soru soran bir vatandaşa ‘Allah kahretsin' diyerek bela okumak aslında bir siyasetçinin yapmaması gereken işler. Ben bile o görüntülerden hem rahatsız oldum hem üzüldüm" dedi.

Mustafa Varanktan Özgür Özele börekli gönderme: Ona nasip olmadı

"OYUNUN İÇİNDELER"

Siyasetçilerin vatandaşlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini bilmesi gerektiğini söyleyen Varank, "Vatandaşlarımızla nasıl konuşulması gerektiğini bilebilecek tecrübesi olan bir siyasetçi. Ama söylediğim gibi bu arkadaşlar maalesef hep bir oyunun içerisindeler. Kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar. Ama siyasette samimiyet önemli" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varanktan Özgür Özele börekli gönderme: Ona nasip olmadı

"NASIL KONUŞULMASI GEREKTİĞİNİN BİLİNMESİ LAZIM"

Vatandaşların siyasetçilere soru sorabileceğini ve ikramda bulunabileceğini belirten Varank, "Vatandaşların tabii ki soruları da olacak, size ikramlarda da bulunmak isteyecekler. Vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini, nasıl vatandaşla hemhal olunması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ben üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Mustafa Varanktan Özgür Özele börekli gönderme: Ona nasip olmadı

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Bursa'nın gastronomi değerlerine de dikkat çeken Varank, Özel'in geri çevirdiği börek üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Tabii böreği yemek ona nasip olmadı ama burada birçok vatandaşımız Bursa'nın lezzetlerini tatmış oldu. Herkese Bursa'nın lezzetlerini tatmak da nasip olmaz diyebiliriz. Gerçekten bu açıklama da çok talihsiz bir açıklama" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI