Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Doktorlar’ın Levent ve Ela karakterleriyle hafızalara kazınan Kutsi ile Yasemin Ergene, yıllar sonra Tuzlu Kahve dizisinde aynı projede buluştu. Kutsi’nin konuk olduğu yeni bölümde Doktorlar’a yapılan gönderme izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Peki Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Kutsi’nin hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

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Televizyon ekranlarının sevilen komedi yapımlarından Tuzlu Kahve, yeni bölümünde izleyicileri geçmişe götürecek bir buluşmaya sahne olacak. Dizide Elit karakterini canlandıran Yasemin Ergene, yıllar önce birlikte rol aldığı Kutsi ile yeniden aynı projede kamera karşısına geçti. Peki, Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Elası Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!

KUTSİ KAÇ YAŞINDA?

Kutsi 16 Mart 1973 doğumlu. 53 yaşında olan sanatçının tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan.

2006 yılında ekranlara gelen Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi yeniden doktor karakteriyle Tuzlu Kahve dizisinde ekranlarda olacak.

Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Elası Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!

KUTSİ NERELİ?

Kutsi Malatya'da dünyaya geldi. 16 Mart 1973 tarihinde doğan sanatçı, müzik kariyerine başlamadan önce lise döneminde müziğe ilgi gösterdi. Yakın çevresinin sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine şan eğitimi alan Kutsi, daha sonra profesyonel müzik çalışmalarına yöneldi.

Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Elası Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!

KUTSİ EVLİ Mİ?

Kutsi 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlendi. Bu evlilikten Ceylin Ada Karadoğan adında bir kızı dünyaya geldi. Çift 2015 yılında boşanarak yollarını ayırdı. Kutsi 2021 yılından bu yana ise Sibel Ülker ile evli.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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