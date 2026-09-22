Mohamed Salah'tan Süper Lig'de tarihi başlangıç: Trabzonspor'da ilki başardı

Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Mısırlı futbolcu, Süper Lig’de 7 gol ve 2 asistle 9 gole direkt katkı sağladı.

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Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavililerde kariyerinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Mısırlı yıldı, ligde yeni takımına 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağladı.

KARİYERİNDE EN İYİ İLK 6 MAÇLIK BAŞLANGIÇ

Basel ile 2012-2013 sezonunda Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti. Mısırlı yıldız, kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı.

2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı.

Mohamed Salah, Süper Lig’de attığı 7 gol ile gol krallığında zirveye yerleşti.

GOL KLRALLIĞI UZMANLIK ALANI

Salah, gol krallığı yarışında kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig’de 4 defa gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 5 gol kaydetti.

Mısırlı yıldız, 7 golle Trabzonspor'un hücumdaki en önemli skor gücü oldu.

Mohamed Salah’ın ilk 6 maçlık lig performansları şöyle:

Sezon Takım Gol Asist Gol katkısı 2026-27 Trabzonspor 7 2 9 2025-26 Liverpool 2 2 4 2024-25 Liverpool 4 4 8 2023-24 Liverpool 3 4 7 2022-23 Liverpool 2 2 4 2021-22 Liverpool 5 2 7 2020-21 Liverpool 6 - 6 2019-20 Liverpool 4 3 7 2018-19 Liverpool 3 1 4 2017-18 Liverpool 4 1 5 2016-17 Roma 3 1 4 2015-16 Roma 3 - 3 2014-15 Fiorentina 3 1 4 2013-14 Chelsea 2 1 3 2012-13 Basel 2 - 2

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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