Mohamed Salah'tan Süper Lig'de tarihi başlangıç: Trabzonspor'da ilki başardı
Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Mısırlı futbolcu, Süper Lig’de 7 gol ve 2 asistle 9 gole direkt katkı sağladı.
Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavililerde kariyerinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Mısırlı yıldı, ligde yeni takımına 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağladı.
KARİYERİNDE EN İYİ İLK 6 MAÇLIK BAŞLANGIÇ
Basel ile 2012-2013 sezonunda Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti. Mısırlı yıldız, kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı.
2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı.
GOL KLRALLIĞI UZMANLIK ALANI
Salah, gol krallığı yarışında kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig’de 4 defa gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 5 gol kaydetti.
Mohamed Salah’ın ilk 6 maçlık lig performansları şöyle:
|Sezon
|Takım
|Gol
|Asist
|Gol katkısı
|2026-27
|Trabzonspor
|7
|2
|9
|2025-26
|Liverpool
|2
|2
|4
|2024-25
|Liverpool
|4
|4
|8
|2023-24
|Liverpool
|3
|4
|7
|2022-23
|Liverpool
|2
|2
|4
|2021-22
|Liverpool
|5
|2
|7
|2020-21
|Liverpool
|6
|-
|6
|2019-20
|Liverpool
|4
|3
|7
|2018-19
|Liverpool
|3
|1
|4
|2017-18
|Liverpool
|4
|1
|5
|2016-17
|Roma
|3
|1
|4
|2015-16
|Roma
|3
|-
|3
|2014-15
|Fiorentina
|3
|1
|4
|2013-14
|Chelsea
|2
|1
|3
|2012-13
|Basel
|2
|-
|2