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Spor

Mohamed Salah'tan Süper Lig'de tarihi başlangıç: Trabzonspor'da ilki başardı

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Mohamed Salah'tan Süper Lig'de tarihi başlangıç: Trabzonspor'da ilki başardı
Başlık ResmiMohamed Salahtan tarihi başlangıç: Trabzonsporda ilki başardı

Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Mısırlı futbolcu, Süper Lig’de 7 gol ve 2 asistle 9 gole direkt katkı sağladı.

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Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavililerde kariyerinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Mısırlı yıldı, ligde yeni takımına 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağladı.

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KARİYERİNDE EN İYİ İLK 6 MAÇLIK BAŞLANGIÇ

Basel ile 2012-2013 sezonunda Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti. Mısırlı yıldız, kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıktı.

2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı verdi. Böylece gol ve asist toplamında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını yaptı.

Mohamed Salah, Süper Lig’de attığı 7 gol ile gol krallığında zirveye yerleşti.
Başlık ResmiMohamed Salah, Süper Lig’de attığı 7 gol ile gol krallığında zirveye yerleşti.

GOL KLRALLIĞI UZMANLIK ALANI

Salah, gol krallığı yarışında kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig’de 4 defa gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 5 gol kaydetti.

Mısırlı yıldız, 7 golle Trabzonspor'un hücumdaki en önemli skor gücü oldu.
Başlık ResmiMısırlı yıldız, 7 golle Trabzonspor'un hücumdaki en önemli skor gücü oldu.

Mohamed Salah’ın ilk 6 maçlık lig performansları şöyle:

SezonTakımGolAsistGol katkısı
2026-27Trabzonspor729
2025-26Liverpool224
2024-25Liverpool448
2023-24Liverpool347
2022-23Liverpool224
2021-22Liverpool527
2020-21Liverpool6-6
2019-20Liverpool437
2018-19Liverpool314
2017-18Liverpool415
2016-17Roma314
2015-16Roma3-3
2014-15Fiorentina314
2013-14Chelsea213
2012-13Basel2-2
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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