NBA'de dev imza: Kevin Durant ve LeBron James'i geride bıraktı, tarih yazdı
NBA'in (Amerikan Basketbol Ligi) yaşayan efsanelerinden Stephen Curry, attığı son imzayla hem kariyerine hem de basketbol tarihine yeni bir sayfa ekledi. Golden State Warriors'ın 38 yaşındaki oyun kurucusu, yeni sözleşmesiyle yalnızca NBA tarihini en çok kazanan oyuncusu olmadı, şampiyonluk hedefi için takımına önemli bir fedakarlık da yaptı.
NBA yıldızı Stephen Curry, yeni sözleşmesiyle basketbol tarihine geçti. 38 yaşındaki oyun kurucu, Golden State Warriors ile toplam değeri 116 milyon dolar olan iki yıllık kontrat imzaladı.
KARİYER KAZANCI 652 MİLYON DOLAR
TRT Spor'un ESPN’den aktardığı habere göre; yeni kontrat, Stephen Curry’yi "NBA tarihinde en fazla kazanan oyuncu" konumuna taşıdı. Kariyer kazancı 652 milyon dolara yükselen ABD'li yıldız, Kevin Durant (598 milyon dolar) ve LeBron James’i (592 milyon dolar) geride bıraktı.
20 MİLYON DOLARLIK FEDAKARLIK
Efsane oyun kurucunun yeni sözleşmesindeki dikkat çeken detay yalnızca kazancı değil. Curry, Warriors’ın gelecek dönemde daha iddialı bir kadro kurabilmesi için önemli bir fedakarlık yaptı.
Yıldız oyuncuların serbest kalacağı 2027 yılında takımın hareket alanını genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık maaş kesintisini kabul etti. Bu hamleyle Golden State’in, gelecek yaz yaklaşık 64 milyon dolarlık maaş boşluğuna sahip olması bekleniyor.