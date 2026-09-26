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Spor

NBA'de dev imza: Kevin Durant ve LeBron James'i geride bıraktı, tarih yazdı

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NBA'de dev imza: Kevin Durant ve LeBron James'i geride bıraktı, tarih yazdı
Başlık ResmiNBAde dev imza: Kevin Durant ve LeBron Jamesi geride bıraktı, tarih yazdı

NBA'in (Amerikan Basketbol Ligi) yaşayan efsanelerinden Stephen Curry, attığı son imzayla hem kariyerine hem de basketbol tarihine yeni bir sayfa ekledi. Golden State Warriors'ın 38 yaşındaki oyun kurucusu, yeni sözleşmesiyle yalnızca NBA tarihini en çok kazanan oyuncusu olmadı, şampiyonluk hedefi için takımına önemli bir fedakarlık da yaptı.

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NBA yıldızı Stephen Curry, yeni sözleşmesiyle basketbol tarihine geçti. 38 yaşındaki oyun kurucu, Golden State Warriors ile toplam değeri 116 milyon dolar olan iki yıllık kontrat imzaladı.

Dört defa NBA şampiyonu olan Stephen Curry, 12 defa All-Star seçildi.
Başlık ResmiDört defa NBA şampiyonu olan Stephen Curry, 12 defa All-Star seçildi.

KARİYER KAZANCI 652 MİLYON DOLAR

TRT Spor'un ESPN’den aktardığı habere göre; yeni kontrat, Stephen Curry’yi "NBA tarihinde en fazla kazanan oyuncu" konumuna taşıdı. Kariyer kazancı 652 milyon dolara yükselen ABD'li yıldız, Kevin Durant (598 milyon dolar) ve LeBron James’i (592 milyon dolar) geride bıraktı.

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20 MİLYON DOLARLIK FEDAKARLIK

Efsane oyun kurucunun yeni sözleşmesindeki dikkat çeken detay yalnızca kazancı değil. Curry, Warriors’ın gelecek dönemde daha iddialı bir kadro kurabilmesi için önemli bir fedakarlık yaptı.

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu, iki normal sezon MVP’si ve bir Finaller MVP’si ödülü kazandı.
Başlık ResmiDünyaca ünlü ABD'li oyuncu, iki normal sezon MVP’si ve bir Finaller MVP’si ödülü kazandı.

Yıldız oyuncuların serbest kalacağı 2027 yılında takımın hareket alanını genişletmek amacıyla yaklaşık 20 milyon dolarlık maaş kesintisini kabul etti. Bu hamleyle Golden State’in, gelecek yaz yaklaşık 64 milyon dolarlık maaş boşluğuna sahip olması bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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