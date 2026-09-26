MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev aldı. PİRANA, su üstündeki hedefi başarıyla imha ederek yeni kabiliyetini sahada gösterdi.

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Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk defa Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev alarak su üzerindeki bir hedefi başarılı şekilde vurdu.

PİRANA ilk görevinde hedefi vurdu: Denizkurdu-I’de tam isabet

MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın, Denizkurdu-l Tatbikatı’nda su üzerindeki bir hedefi başarılı biçimde vurduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konu ile alakalı paylaşılan açıklamada, "PİRANA paramparça etti. Binlerce yıllık askeri gücümüzü, yerli ve milli teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı’nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti. Yerli ve milli teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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