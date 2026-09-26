Belediyede skandal iddia: Zabıta müdüründen personele cinsel içerikli mesaj

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP’li belediyede görev yapan kadın personel ile Zabıta Müdürü H.A. arasında yaşandığı öne sürülen olay adli makamlara taşındı. Taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., Zabıta Müdürü H.A.’nın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği iddiasıyla savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İddiaların ardından Zabıta Müdürü H.A.’nın da Ş.A.’dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine konu savcılığa taşınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala