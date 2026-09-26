51 yaşında vefat eden oyuncu Serhat Kılıç’ın ardından meslektaşı ve yakın dostu Selim Bayraktar duygusal açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kılıç’ın vefatından bir gün önce yaşananları ve son konuşmalarını anlattı.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıç’ın yakın dostu Selim Bayraktar, arkadaşının son günlerine ilişkin Magazin News mikrofonuna konuştu. Bayraktar, açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadı.

“SON SET GÜNÜNE KADAR BİRLİKTEYDİK”

Serhat Kılıç’ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü belirten Bayraktar, oyuncunun son döneminde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin, “Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu” dedi.

Serhat Kılıç’ın ardından yürek yakan sözler… “Bir gün önce doktora götürecektim”

“VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE DOKTORA GÖTÜRECEKTİM”

Yakın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Bayraktar, Kılıç’la yaptığı son konuşmayı da anlattı.

Bayraktar, “Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın?’ dedim, ‘Değilim’ dedi. Meğer yalnızmış” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, yaşananların ardından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat’ı çok özlüyorum” diye konuştu.

“SIRA DIŞI BİR ADAMDI”

Selim Bayraktar, daha önce düzenlenen anma töreninde de Serhat Kılıç için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Kılıç’ın çok özel bir insan olduğunu belirten Bayraktar, “Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşünce adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı” demişti.

Serhat Kılıç’ın ardından yürek yakan sözler… “Bir gün önce doktora götürecektim”

SERHAT KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026’da İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasında çok sayıda projede rol alan Kılıç, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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