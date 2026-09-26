Beşiktaş'ın acı günü: Eski yönetici Metin Keçeli vefat etti
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüp, vefat haberi sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.
Beşiktaş'ın eski eski asbaşkanı ve ikinci başkanı Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Keçeli, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde ise 2010-2012 yılları arasında ikinci başkan görevlerinde bulunmuştu.