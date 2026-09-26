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Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri

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Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri
Başlık ResmiUkrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki yedinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 6 karşılaşmada 11 puan toplayarak ikinci sırada bulunan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşısında alacağı sonuçla play-off biletini garantileme fırsatına sahip. Şimdi ise Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemde.

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Ümit Milli Takım 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, topladığı 11 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Ay-yıldızlıların önünde ise 13 puanla Hırvatistan bulunuyor. Ukrayna ise 8 puanla üçüncü sırada Türkiye'yi takip ediyor. Türkiye, Ukrayna karşısında en az bir puan alması durumunda play-off aşamasına katılmayı matematiksel olarak garantileyecek. Peki, Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri
Başlık ResmiUkrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri

UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Ümit Millî Takımı ile Ukrayna arasındaki 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşması 26 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Mücadelede ilk düdük 19.00'da çalacak. Karşılaşma Macaristan'ın Miskolc kentinde gerçekleştirilecek.

Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri
Başlık ResmiUkrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri

UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

H Grubu'ndaki kritik mücadele, Miskolc'deki DVTK Stadyumu'nda oynanacak.

Ukrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri
Başlık ResmiUkrayna-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri

UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna ile Türkiye arasındaki Ümit Millî Takım karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi şifresiz uydu yayını bulunan Tivibu Spor ekranlarından izleyebilecek. Maçın internet üzerinden canlı yayını ise Tivibu Spor YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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