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Ekonomi

50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor

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50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor
Başlık Resmi50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor

Palamuttaki bolluk fiyatlara yansımaya devam ediyor. Sezon başında 300 gramlık palamutlar 150 liradan satılırken, şimdilerde ise kiloluk palamutlar 90 liradan satılıyor. "50 adet palamut alan bile var" diyen balıkçılar, "Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" şeklinde konuştu.

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Karadeniz'de palamut bolluğu sürerken, fiyatlardaki düşüş vatandaşın ilgisini artırdı. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamut 150 TL'den satılırken, bugünlerde kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar geriledi. Vatandaşlar hem günlük tüketim hem de kışlık stok yapmak için palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

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"PALAMUT ŞU ANDA BEDAVA"

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatları düşürdüğünü belirterek, "İlginin çok olmasının sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun tanesi 150 TL'ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz." dedi.

50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor
Başlık Resmi50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor

"TEMİZLEMEDE YOĞUNLUK OLUYOR"

Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor." diye konuştu.

50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor
Başlık Resmi50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor

GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Diğer balıkların fiyatlarına da değinen Köse, "Mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura ise 450 TL'den satılıyor. Fiyatlar bu seviyenin altına düşmez. Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı vatandaşlar balık fiyatlarını diğer et ürünlerine göre uygun bulurken, bazıları ise Karadeniz'de balık fiyatlarının daha da ucuz olması gerektiğini savundu.

50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor
Başlık Resmi50 tane alan bile var! Palamut fiyatını duyan balıkçıya koşuyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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