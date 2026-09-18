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Dünya

Zirvenin sahibi değişti! TikTok'un patronu Asya'nın en zengini oldu

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Zirvenin sahibi değişti! TikTok'un patronu Asya'nın en zengini oldu
Başlık ResmiZirvenin sahibi değişti! TikTokun patronu Asyanın en zengini oldu

TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming, servetindeki hızlı artışla Asya’nın en zengin kişisi oldu. Bu ay servetine 12 milyar dolar ekleyen Çinli girişimcinin toplam serveti 105,5 milyar dolara ulaştı.

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TikTok’un ana şirketi ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming, Asya’nın en zengin kişisi oldu. Bloomberg verilerine göre 105,5 milyar dolarlık servete ulaşan Çinli girişimci, 104,8 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı iş insanı Gautam Adani’yi geride bıraktı.

SERVETİ BİR AYDA 12 MİLYAR DOLAR ARTTI

Zhang Yiming’in servetindeki yükselişte ByteDance’in yeni değerlemeleri etkili oldu. Şirketin yaklaşık yüzde 21’ine sahip olan Zhang’ın serveti, BlackRock ve Fidelity tarafından yapılan yeni değerlemelerin ardından yalnızca bu ay 12 milyar dolar arttı.

Bloomberg’in servetini takip etmeye başladığı 2019 yılında yaklaşık 13 milyar dolarlık varlığı bulunan Zhang, geçen 7 yıllık süreçte servetini yaklaşık 8 katına çıkardı.

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YAPAY ZEKA YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

ByteDance’in yükselişinde yapay zeka yatırımlarının da önemli rol oynadığı belirtildi.

Şirketin TikTok ve Douyin gibi popüler platformlarından elde ettiği verilerden yararlanarak kendi yapay zeka modellerini geliştirdiği ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.

Araştırma şirketi Omdia’nın kıdemli analisti Lian Jye Su, Zhang Yiming’in yapay zeka alanındaki yatırımlarını istikrarlı biçimde artırdığını ve şirket açısından önemli adımlar attığını ifade etti.

MİLYARDERLERİN SERVETİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, dünyanın en zenginleri arasındaki sıralamalarda da değişikliklere yol açıyor.

Dell Technologies kurucusu Michael Dell’in serveti, yapay zeka odaklı sunucu gelirlerindeki artışın etkisiyle 262 milyar dolara yükseldi. Dell böylece dünyanın en zengin 5’inci kişisi oldu.

Google’ın kurucu ortağı Larry Page’in serveti ise yapay zeka modeli Gemini 3’ün duyurulmasının ardından 252 milyar dolara ulaştı. Page, bu yükselişle geçen yıl Jeff Bezos’u geride bıraktı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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