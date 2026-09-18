Osmaniye’de 26 Ağustos’ta “Yürüyüş yapacağım” diyerek evden çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kayıp dosyasında Yaşar’ın Tamer Kahveci’nin aracına bindiği ortaya çıkarken, Kahveci hakkındaki iddiaları reddetti. Kahveci’nin el ve kollarındaki çizikler ile Yaşar’ın yanında olduğu öne sürülen yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ise dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos’ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’dan günlerdir haber alınamıyor. Kayıp kadını bulmak için ailesi Müge Anlı’nın programına başvurdu.

Ayşegül Yaşar’ın kaybında gözler Tamer Kahveci’ye çevrildi! Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

TAMER KAHVECİ’NİN ARACINA BİNMİŞ

Ayşegül Yaşar’ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci’nin aracına bindiğinin teknik takip sonucunda belirlendiği aktarıldı. İkilinin Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi yönüne ilerlediği belirtilirken, güzergahta normalde yaklaşık 10 dakika olması gereken yolculuğun 1 ila 1,5 saat sürdüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Programda konuşulan bilgilere göre Ayşegül Yaşar ile Tamer Kahveci Facebook üzerinden tanıştı. Araç alım satımıyla ilgilendiğini belirten Kahveci, Yaşar ile de bu vesileyle tanıştığını söyledi.

Kahveci, ilk etapta Yaşar’ı görmediğini söylediğini ancak teknik takipte Yaşar’ın aracına bindiğinin ortaya çıktığını aktardı. Kahveci’nin iddiasına göre araç bir süre sonra arızalandı ve Yaşar taksi çağırarak aracın yanından ayrıldı.

Ayşegül Yaşar’ın kaybında gözler Tamer Kahveci’ye çevrildi! Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

TAMER KAHVECİ İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddialara cevap vermek için canlı yayına bağlanan 34 yaşındaki Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar’a zarar verdiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. İki çocuk babası olduğunu ve boşanma aşamasında bulunduğunu belirten Kahveci, araç alım satımı nedeniyle farklı kentlere gidip geldiğini söyledi.

Programda Yaşar’ın daha önce beğendiği öne sürülen kırmızı otomobil de gündeme geldi. Kahveci, aracı 2-3 aydır kullandığını ve daha sonra değiştirdiğini belirtti. Araç değişikliğinin Yaşar’ın kaybolmasından birkaç gün sonra gerçekleştiği iddiası da tartışıldı.

Ayşegül Yaşar’ın kaybında gözler Tamer Kahveci’ye çevrildi! Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

1 MİLYON TL ZİYNET EŞYASI DETAYI

Kayıp dosyasında Yaşar’ın yanında yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu da belirtildi. Kahveci, canlı yayında Yaşar’dan bir çeyrek ve bir yarım altın aldığını kabul etti. Altınları maddi açıdan sıkıştığı bir dönemde istediğini belirten Kahveci, daha sonra kendisine iade ettiğini ve olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

EL VE KOLLARINDAKİ ÇİZİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Programda ayrıca Kahveci’nin el ve kollarındaki çizikler de tartışıldı. Yaşar’ın yakınları, söz konusu izlerin olası bir boğuşmadan kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken Kahveci, çiziklerin araç arızasını gidermeye çalıştığı sırada oluştuğunu iddia etti.

Ayşegül Yaşar’ın kaybında gözler Tamer Kahveci’ye çevrildi! Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇU İŞLEMİŞ

Öte yandan programda Kahveci’nin geçmişte markette hırsızlık ve telefoncuda dolandırıcılık olayları nedeniyle dosyalarının bulunduğu da ortaya çıktı.

Yaşar’ın Kahveci’nin aracında bulunduğu öne sürülen 1 ila 1,5 saatlik zaman diliminde ne yaşandığı ise henüz netlik kazanmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, telefon kayıtları ve araç güzergâhına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, Ayşegül Yaşar’ı bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ