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Hayat kurtaran demir duba! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Çorum’da iş yeri önünde çalışan bir işçi, saniyelerle otomobil altında kalmaktan kurtuldu. Caddede dönüş yapan otomobil, demir dubalara çarptı, işçi ölümden döndü. O anlar ise kameralara yansıdı.

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Çorum’da Çepni Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Caddede dönüş yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Hayat kurtaran demir duba! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Başlık ResmiHayat kurtaran demir duba! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Otomobil demir dubalara çarparak durabilirken, o anlarda dükkan önündeki kaldırımda çalışan bir işi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtardı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin, yan yoldan caddeye döndüğü ve bir anda hızlandığı, hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak demir dubalara çarptığı görüldü.

Hayat kurtaran demir duba! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Başlık ResmiHayat kurtaran demir duba! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

“50 SANTİMETRE KALDI, ÇARPACAKTI”

İş yeri sahibi Ahmet Çağdaş, aynı yerde 6 kez kaza olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Burada günlük kaza oluyor, bizim can güvenliğimiz kalmadı. Ben içerideydim, bir ses geldi. Elemanım da dışarıdaydı. 50 santimetre kaldı, kalmadı elemana çarpacaktı. Belediye sağ olsun, kazalardan dolayı demir duba yaptı ama yetersiz geliyor. Burada can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önceki zamanlarda maddi olarak çok zararımız oldu. Aynı yerde 6 kez kaza oldu. Virajı alamıyor ya dubaya vuruyor ya da dükkana giriyor. Bu nedenle yetkili kişilerden bir çözüm istiyoruz.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çorum
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