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İller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı (MEB il dışı atama sonuçları sorgulama)

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İller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı (MEB il dışı atama sonuçları sorgulama)
Başlık Resmiİller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı (MEB il dışı atama sonuçları sorgulama)

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için bekleyiş sona erdi. Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Adaylar il dışı atama sonuçlarını hem MEBBİS hem de e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

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45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet kullanıcı hesapları üzerinden öğrenebiliyor. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başladı.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANLARI

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı (MEB il dışı atama sonuçları sorgulama)
Başlık Resmiİller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı (MEB il dışı atama sonuçları sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresinden yapılan sonuç duyurusunda, "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden; "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen iken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik yapılan yeni atama sonuçları ilan edildi.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de bugünden (18 Eylül 2026) itibaren başladı." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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