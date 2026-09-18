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Spor

Portekiz'de Jesus'tan Leao, Semedo ve Ronaldo kararı

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Portekiz'de Jesus'tan Leao, Semedo ve Ronaldo kararı
Başlık ResmiPortekizde Jesustan Leao, Semedo ve Ronaldo kararı

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus tarafından seçilen aday kadroda 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo yer alırken, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası sonrası milli takımdan emekli olabileceğine dair spekülasyonlara da son verildi. Galatasaray forması giyen Rafael Leao milli takıma çağrılırken Fenerbahçe'nin oyuncusu Nelson Semedo ise kadroda yer almadı.

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Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; Ronaldo, milli takımının 24 Eylül-4 Ekim tarihleri ​​arasında oynayacağı 4 Uluslar Ligi maçı için seçilen 25 kişilik kadrosunda yer aldı.

Ronaldo, Portekiz'in geçen temmuz ayında Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın şampiyonu İspanya'ya yenilmesinin ardından ülkesi için oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

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Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktörlük görevinden ayrılan Roberto Martinez'in yerine geçmişti.

LEAO VE SEMEDO KARARI

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, milli takıma çağrılırken Fenerbahçe'nin oyuncusu Nelson Semedo ise kadroda yer almadı.

Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica)

Defans: Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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