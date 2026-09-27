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MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

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MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Başlık ResmiMKE Gazi Fişek Fabrikası’nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

MKE Gazi Fişek Fabrikası’nın su ısıtma merkezinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 personelden bakım onarım işçisi Ferhat Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedenine ilişkin teknik ve idari inceleme başlatıldı.

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.

MKE’den yapılan açıklamaya göre kaza, fabrikanın su ısıtma merkezinde gerçekleştirilen rutin çalışmalar sırasında yaşandı.

Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personel yaralandı. Yaralılar, olayın ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Personellerden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan bakım onarım işçisi Ferhat Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin olarak Makine ve Kimya Endüstrisinden yapılan açıklama şöyle:

“27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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