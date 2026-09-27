AKOM uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi

İstanbul’da AKOM’un uyarılarının ardından bazı bölgelerde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

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İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından kentte başlayan yağış, birçok ilçede günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürümek zorunda kalırken, bazıları metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt’ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolundaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sırasında hasarlı kazalar da meydana geldi.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

Anadolu Yakası’nda da Ümraniye ve Çekmeköy’de sağanak etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda ise yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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