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3. Sayfa

Gaziantep'te 7 kişinin öldüğü yolda ikinci kaza! Yaralılar var

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Gaziantep'te 7 kişinin öldüğü yolda ikinci kaza! Yaralılar var
Başlık ResmiGaziantepte 7 kişinin öldüğü yolda ikinci kaza! Yaralılar var

Gaziantep'te 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği yolda bu kez hafif ticari araç kaza yaptı. Yol çalışması yapılan alana savrulan araçtaki 6 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

İlk kazanın yaşandığı noktaya yakın bir bölgede meydana gelen ikinci kazada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol çalışması yapılan alana savruldu.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ardından yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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