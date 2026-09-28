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Dünya

İran'dan ABD'ye dikkat çeken mesaj: "Savaşa da diplomasiye de hazırız"

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İran'dan ABD'ye dikkat çeken mesaj:
Başlık Resmiİrandan ABDye dikkat çeken mesaj Savaşa da diplomasiye de hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yeniden savaşmaya hazır olduklarını ancak diplomasiden vazgeçmediklerini söyledi. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında dondurulan para ve varlıkların serbest bırakılmasını ve petrol satışının önünün açılmasını istediklerini belirtti.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD ile yeniden savaşa hazır olduğunu ancak diplomasi seçeneğinden vazgeçmediğini söyledi.

Arakçi, NBC News'in "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönündeki teklifi kamuoyu önünde reddetmesinin ardından İran'ın olası yeni bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Arakçi, "Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Yeni bir saldırı karşısında, bu kıyamet savaşı anlamına gelse bile kararlı duruyoruz. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYE DÖNMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Trump'ın açıklamalarına rağmen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması teklifinin arabulucular aracılığıyla İran'a henüz resmi olarak iletilmediğini söyleyen Arakçi, İran'ın çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın parçası olarak boğazı yeniden açmaya hazır olduğunu yineledi.

Arakçi, bunun karşılığında İran'ın dondurulan para ve varlıklarının serbest bırakılmasını ve petrolünü satabilmesinin sağlanmasını istediklerini belirtti.

Diplomasinin hâlâ mümkün olduğunu ifade eden Arakçi, "Bize sorarsanız diplomasiye dönmememiz için hiçbir neden yok. Hala diplomasi için çaba gösteriyorum, çünkü barış için hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'deki ara seçimlerle ilgilenmediklerini belirten Arakçi, "Biz ulusal çıkarlarımızla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Arakçi, ABD ile zenginleştirilmiş uranyum konusunda görüşmeye hazır olduklarını da söyledi.

İran'ın 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş nükleer malzemesi konusunda bir teklif sunduğunu belirten Arakçi, iyi niyet ve barış konusundaki kararlılığın gösterilmesi halinde bu seçeneğin hâlâ değerlendirilebileceğini ifade etti.

Arakçi, nükleer konuların tamamını daha sonraki aşamalara bırakmaya ve bu aşamada güven inşa etmeye karar verdiklerini belirterek, Tahran'ın önerdiği yedi günlük planın özellikle Washington ile güven oluşturmayı amaçladığını söyledi.

ABD'DEN İRAN'IN PLANINA TEPKİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Arakçi'nin röportajından önce aynı programda İran'ın sunduğu planın reddedildiğini açıkladı.

Waltz, İran'ın teklifini "kabul edilemez olduğunu bildikleri bir şeyi masaya koymaya yönelik oldukça alaycı bir girişim" olarak nitelendirdi. İran'ın ablukanın ve uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ve milyarlarca dolarlık varlığa erişimi talep ettiğini söyledi.

Waltz ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a güvenmediğini belirterek, Trump'ın İran'ın nükleer silahla dünyayı tehdit etmesine karşı güvenliği sağlamak için tüm seçenekleri masada tutacağını ifade etti.

Trump'ın hangi anlaşmayı kabul edeceği sorusuna ise Waltz, Başkan adına müzakere yapmayacağını söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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