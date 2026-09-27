Kentsel dönüşümde kira yardımı ile gerçek kira bedelleri arasındaki makas açılıyor. İstanbul’da 8 bin TL olan destek, büyükşehirlerde yükselen kiralar karşısında vatandaşın barınma maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor.

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Kentsel dönüşüm sürecinde evini boşaltmak zorunda kalan vatandaş için verilen kira desteği ile piyasadaki kiralar arasındaki fark dikkat çekiyor.

Bakanlığın yayımladığı son il bazlı tabloda İstanbul’da maliklere aylık 8 bin TL kira yardımı verilirken, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de bu tutar 6 bin 500 TL, diğer bazı büyükşehirlerde 5 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor.

Aylık 8 bin lira yetersiz kalıyor: Dönüşümde kira desteği artırılmalı

Buna karşılık kira piyasasında özellikle büyükşehirlerde fiyatlar son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. Bu tablo, dönüşüm sürecindeki vatandaşın geçici barınma maliyetini karşılamak için aldığı destek ile gerçek kira bedelleri arasındaki farkın yeniden gündeme gelmesine yol açıyor.

Aylık 8 bin lira yetersiz kalıyor: Dönüşümde kira desteği artırılmalı

Piyasa temsilcileri ve dönüşüm sürecindeki vatandaşlar, artan kira maliyetleri karşısında kira yardımının güncel konut piyasası dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Özellikle İstanbul gibi kira seviyelerinin yüksek olduğu illerde, mevcut destek tutarının piyasa kiralarıyla arasındaki farkın azaltılması yönündeki beklenti öne çıkıyor.

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