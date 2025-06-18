Demir Kubbe kevgire dönmüştü... Kâbusları oluyoruz! Bizim sistem daha üstün

İsrail-İran çatışması hava savunma sisteminin önemini bir defa daha ortaya koyarken savunma sanayii, ‘Gök Vatan’ın korunması için aralıksız çalışıyor. Orta ve alçak irtifa hava sahası HİSAR, KORKUT ve SUNGUR’a emanet edilirken, yüksek menzilde güvenliği SİPER- 1 sağlıyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail’in İran’ın hava savunma sistemini çökertip hava üstünlüğünü elde ettiği saldırılar karşısında efsane olarak tanımlanan Demir Kubbe’nin Tahran’ın füzeleri karşısında yetersiz kalması hava savunmasının önemini bir defa daha gündeme getirdi. Bütün dünya İsrail savaş uçaklarının elini kolunu sallayarak İran hava sahasına girip bombardıman yapmasını canlı yayınlarda izlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin füze stoklarını hızla artıracağını belirterek “Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. Yakında bize efelenmeyi göze alamayacaklar” dedi. Erdoğan’ın açıklaması gözlerin bir defa daha Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye çevrilmesine sebep oldu.

YÜKSEK İRTİFADA SİPER-1

Son yıllarda çok katmanlı, modern ve millî hava savunma sistemi üzerinde çalışmalara hız verilirken, Gök Vatan’ın öncü koruyucuları orta ve alçak irtifa hava sahası HİSAR, KORKUT ve SUNGUR oldu. Türkiye, hava savunması için millî KORAL-2 elektronik karıştırma radarı ve HİK (Havadan Erken İhbar ve Kontrol) uçaklarından da yararlanıyor. Türkiye, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayarak Patriot sistemlerini satmamasının ardından yüksek irtifa hava savunmasını acil çözüm olarak Rusya’dan aldığı S-400’lere emanet etse de sırtını sadece S-400’ün varlığına dayamadı. Çalışmalar hızlanırken geçtiğimiz yıl Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki silahı SİPER 1 envantere girdi. Savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayan SİPER 1 sistemiyle şimdiden 100 kilometre menzili aşıldı, SİPER 2 üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Orta menzilli tehditlere karşı ise HİSAR-O ve geliştirilmiş versiyonu HİSAR-O+ sistemleri görev yapıyor. ASELSAN ve ROKETSAN imzası taşıyan bu mobil sistemler, uçak, helikopter, seyir füzesi ve insansız hava araçları gibi hava tehditlerine karşı etkin bir koruma sağlıyor. 25 ile 50 kilometre arasında değişen menziliyle HİSAR-O+, 2022 yılında TSK envanterindeki yerini aldı.

KORKUT VE SUNGUR DEVREDE

Kısa menzilli savunmada ise çok katmanlı sistemin önemli bileşenleri olan HİSAR-A+, KORKUT ve SUNGUR sistemleri öne çıkıyor. 15 kilometreye kadar etkili olan HİSAR-A+, özellikle taktik birliklerin korunmasında aktif olarak kullanılıyor. Kara birliklerinin alçak irtifa tehditlerine karşı savunmasını üstlenen KORKUT sistemi, 35 milimetrelik otomatik topuyla yaklaşık 4 kilometrelik menzilde etkili oluyor. Taşınabilir hava savunma çözümü SUNGUR ise 8 kilometreye kadar etkili menziliyle tek er tarafından taşınabilen veya zırhlı araçlara entegre edilebilen bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Hava savunma sistemlerinde aktif unsurlar kadar pasif savunma da önemli. Millî elektronik harp sistemi KORAL-2, askerî araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar.

Gök Vatan’ın önemli koruyucuları arasında GEZGİN, TAYFUN ve CENK gibi füzeler bulunuyor. Türkiye hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokunu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programına hız verdi.

BİZİM SİSTEM DAHA ÜSTÜN

Uzmanlar, Türkiye’nin geliştirmekte olduğu “Çelik Kubbe” sisteminin, İsrail’in 10 yıldan uzun bir süredir kullandığı hava savunma sistemi “Demir Kubbe”den daha üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yalnızca belirli bir tehdide karşı bir çözüm değil; çok katmanlı, entegre, esnek ve modüler bir savunma anlayışı içeren Çelik Kubbe sistemi ile Demir Kubbe’nin karşılaştırması şöyle:

■ Çelik Kubbe: Çeşitli hava savunma sistemlerinin entegrasyonunu sağlamaktadır. Yapay zekâ ve gerçek zamanlı veri akışı ile destekleniyor, geniş bir tehdit spektrumuna karşı koruma sunmayı hedefliyor.

■ Demir Kubbe: Kısa mesafeli tehditlere karşı etkili bir çözüm sunarken, özellikle roket ve havan topu saldırıları için tasarlanmıştır. Hipersonik tehditler gibi daha gelişmiş silahlar karşısında etkinliği sınırlı.

■ Çelik Kubbe: Alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı çok katmanlı bir savunma sunarak geniş bir hava sahasını koruma kapasitesine sahip.

■ Demir Kubbe: Kısa mesafeli tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir sistem ve yüksek yoğunluklu kısa vadeli tehditlere karşı başarılı.