Meteoroloji, il il günün tahminlerini paylaştı! Bir yanda bunaltan sıcak, diğer yanda sağanak

Son günlerde yurdu etkisi altına alan bunaltan sıcaklar birçok kente veda etti, etkili olan sağanak vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji'nin açıkladığı 3 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre; yağmur etkisini hissettirmeye devam edecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte pazar planı yapan ve yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren detaylar...

MEGAKENTTE SEVİNDİREN YAĞIŞ

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, yaklaşık 2 aydır yağmur yüzü görmeyen İstanbul'da dün kısa süreli sağanak etkisini gösterdi.

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde gök gürültülü yağış, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentte ortalama sıcaklık 30 derece olarak ölçülürken, bugün ise sağanak beklenmediği açıklandı.

SICAKLIKLAR 7 KENTTE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor. Dün, sadece 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

En yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi ve 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi takip etti.

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Toroslar kesimi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyinin zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık