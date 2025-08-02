Denizli'de bir anda bastıran sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı

Türkiye kavrulurken, Denizli sağanak yağış ve sel ile sınanıyor.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Topraklık Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

OTOBÜSÜN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü.

Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Herhangibi yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste hafif maddi hasar meydana geldi.