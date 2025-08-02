Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı

Türkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sel, Ankara, Trafik, Yağış, Polatlı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin 14 kenti 40-45 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarıyla kavrulurken, başkent Ankara sel ile sınandı. Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. 1 Ağustos'ta 14 kentte sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyretti.

Türkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı - 1. Resim

BAŞKENT SEL İLE SINANDI

Türkiye kavrulurken, başkent sağanak yağışla sınandı.

Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Türkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı - 2. Resim

YOLDA MAHSUR KALANLAR OLDU

Tatlıkuyu mevkinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İSKİ planlı kesinti sorgulama: Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, 2 Ağustos sular saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu - YaşamTürkiye Ağustos ayının ilk gününde kavrulduKırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm - Yaşamİnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm!Sofya-İstanbul seferinde beklenmedik olay! O yolcular hakkında 'kural dışı' prosedürü uygulandı - YaşamSofya-İstanbul seferinde beklenmedik olay!Hurdaları şehrin efsane canavarına dönüştürdü, binlerce lira kazandı - YaşamHurdaları şehrin efsane canavarına dönüştürdü, binlerce lira kazandıNobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu - YaşamNobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı olduAyasofya hayali içini ilk adımı attı! Genç hafız kıraatiyle takdir topladı - YaşamAyasofya hayali içini ilk adımı attı! Genç hafız kıraatiyle takdir topladı
Sonraki Haber Yükleniyor...