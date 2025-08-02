Türkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'nin 14 kenti 40-45 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarıyla kavrulurken, başkent Ankara sel ile sınandı. Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. 1 Ağustos'ta 14 kentte sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyretti.
BAŞKENT SEL İLE SINANDI
Türkiye kavrulurken, başkent sağanak yağışla sınandı.
Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı.
YOLDA MAHSUR KALANLAR OLDU
Tatlıkuyu mevkinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş