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14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, yaz mevsiminin gelmesiyle, anormal derecedeki hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.

Türkiye, yaz mevsiminin gelmesiyle, anormal derecedeki hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu - 1. Resim

14 İLDE 40-45 DERECE SICAKLIK

Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,4 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Mardin'in Dargeçit ilçesi 44,9 derece ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 44,4 dereceyle takip etti.

14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu - 2. Resim

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/ İLÇE    SICAKLIK(C°)

  • Siirt, Kurtalan    45,4
  • Şırnak, Silopi    45,4
  • Mardin, Dargeçit    44,9
  • Diyarbakır, Silvan    44,4
  • Batman, Beşiri    44,3
  • Elazığ, Keban    43,8
  • Malatya, Yazıhan    43,7
  • Bingöl, Genç    42,4
  • Erzincan, Kemaliye    42,1
  • Gaziantep, Karkamış    41,9
  • Tunceli il merkezi    41,7
  • Adıyaman, Besni    41,5
  • Şanlıurfa, Birecik    41,5
  • Muş il merkezi    40,2
Kaynak: Anadolu Ajansı

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