70 derece sıcaklıkta ekmek parası mücadelesi: Dışarısı bize cennet!

İzmir'de hava sıcaklıkları 40 dereceye dayandı. Kent genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, özellikle güneş altında ve yüksek ısıya maruz kalan meslek grupları adeta ateşle mücadele ediyor. Demirci, fırıncı ve dökümcü gibi yüksek ısıya maruz kalan meslek gruplarında görev yapan işçiler, hem havanın hem de çalıştıkları ortamın sıcaklığıyla başa çıkmaya çalışıyor. Ateş başında saatlerce çalışan ustalar, serinlemek için sık sık yüzlerini yıkıyor, bol su tüketerek ayakta kalmaya çalışıyor.

"KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Ateşe en çok maruz kalan mesleklerden biri olan demircilikte yaklaşık 23 yıldır ustalık yapan Süleyman Akdemir ise zorlu mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yüksek sıcağa alıştığını belirten Akdemir, "Mesleğimi yaparken keyif aldığım için buradayım. Aksi halde bu sıcağa dayanmak gerçekten çok zor. Şu an bulunduğumuz ortam 65-70 derece civarında. Ancak işe ve sanata olan sevgimiz, bu zorlukların önüne geçiyor. Gençler belki ateşten, sıcaktan korkuyordur ya da klimalı ortamları tercih ediyordur. Çünkü bu iş kolay bir iş değil; sıcağı, kiri, tozu var. Bu mesleği ancak çok seven biri yapabilir. Biz de atalarımızdan gördüğümüz ve çok sevdiğimiz için buradayız. Yeni neslin tercih etmeme sebebi bu sıcaklık olabilir. Sürekli ateşle iç içeyiz, gelen parçalarla temas sonucu yanmalar da olabiliyor. Hava şu anda yaklaşık 40 derece, ocağın sıcaklığı ise bin 200 dereceye kadar çıkıyor. Bu sıcaklıktan etkileniyoruz ama işimizi büyük bir sevgiyle yapıyoruz" dedi.

"DIŞARISI BANA CENNET"

Sıcak havaların etkisiyle çalıştığı ortamın dışarıya kıyasla çok daha sıcak olduğunu belirten fırıncı Sait Gül, "Bu sıcakta dışarısı zaten 40-45 derece, burası da fırının önü olduğu için aynı sıcaklığı burada da yaşıyoruz. 70 derecenin içinde çalışıyoruz ve sürekli terliyoruz. 30-35 senedir bu işi yapıyoruz ve artık bu sıcağa alıştık diyelim. Gün içinde de hiçbir şey değişmiyor. Sabah saat 8.00'den akşam 5-6'ya kadar bu sıcağın önündeyiz. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü bu bizim işimiz ve elimizden başka bir meslek gelmiyor. Keşke başka bir iş yapabilsek ama inşaatçılık da aynı şekilde zor, şoförlük de öyle. En iyisi olarak bu fırın işini seçtik ve büyük ihtimalle bu fırında mezara gideceğiz. Serinlemek gibi bir şey yok, kesinlikle yok. Soğuk su içtiğimiz zaman daha da çok terliyoruz çünkü soğuk su teri tutmuyor. Bu yüzden arada bir çay içiyoruz ki en azından ağzımız kurumasın. Şimdi dışarı çıktığımda, dışarısı bana cennet gibi geliyor. Dışarı çıkmak bile benim için büyük bir rahatlık ama fırının önü gerçekten cehennem gibi. Burada sıcaklık rahat bir 70 dereceyi buluyor. Sen burada iki dakika durduğunda bile terliyorsun. Düşün ki ben burada 9-10 saat boyunca ayakta duruyorum. Bu sıcaklığa gerçekten can dayanmaz" ifadelerini kullandı.