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Meteoroloji günlerdir yayınlıyordu! İstanbul'da sıcaklık düştü, yağmur başladı: Yavaş, Ankaralıları uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul, Yağmur, Meteoroloji, Ankara, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Günlerdir kavurucu sıcağın etkisi altında olan İstanbul'da yağışlar etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de yağmur geçişi oldu.

Yurt geneli günlerdir kavurucu sıcaklıkların etkisindeydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri gerçekleşti. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji günlerdir yayınlıyordu! İstanbul'da sıcaklık düştü, yağmur başladı: Yavaş, Ankaralıları uyardı - 1. Resim

SICAKLIK 27 DERECEYE DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü.

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.

Meteoroloji günlerdir yayınlıyordu! İstanbul'da sıcaklık düştü, yağmur başladı: Yavaş, Ankaralıları uyardı - 2. Resim

3 İLÇEDE YAĞMUR ETKİLİ

Öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de yağmur geçişi oldu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'daki yağışlar pazar gününe kadar sürecek.

Meteoroloji günlerdir yayınlıyordu! İstanbul'da sıcaklık düştü, yağmur başladı: Yavaş, Ankaralıları uyardı - 3. Resim

YAVAŞ DA ANKARALILARI UYARDI

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkent'te beklenen yağış için vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Ankaralılar; 

Son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir.

Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir.
Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir.

Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. 

Vatandaşlarımızın da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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