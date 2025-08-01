Yaya geçidi var, yürüyecekleri yol yok! Bu kentte vatandaşlar isyanda

Bartın'da çevre yolunun Şiremirçavuş Mahallesi'nden geçen kısmında bulunan bir yaya geçidinin bittiği yerde, kaldırım yada yol bulunmuyor.

Yaya geçidi ile birlikte yapılan kaldırımın bir süre sonra çökmesi ve üzerinde diken ve yabani otların büyümesi nedeniyle kullanılmazken ortaya çıkan ilginç görüntü, yayaların için tehlike oluşturuyor. Çevre sakinlerinden bazıları yaya geçidini kullanmazken, bazıları ise araçların geçtiği çevre yolunun kenarından yürümek zorunda kalıyor. Yolun kenarında yürümek zorunda kalan ayalar, trafikte seyir eden sürücüler için ise adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Çevre yolundaki yaya geçidi ve çöken kaldırım, yoldan geçenlerin, "Yaya geçidinin bittiği noktadayız", "Kaldırım yapılması unutulmamış ama yaya geçidinin taşınması unutulmuş", "Genelde yol olur yaya geçidi olmaz, bu kez ise yaya geçidi var, kaldırım yok" gibi esprili yorumlarına neden oluyor.

Yakınlarda yerleşim yerleri ve okul olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Muzaffer Çavuşuğlu, yolun tehlikeli olduğunu ifade ederek, ya yaya geçidinin taşınmasını yada kaldırımın yeniden yapılmasını istiyor. Burada öğrenciler var. Karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Durağa gelmek istediklerinde yada duraktan indiklerinde yolu uzatmak zorundalar. Yada tehlikeli bir şekilde yaya geçidini kullanabiliyorlar. Fakat karşıda kaldırım yok. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.