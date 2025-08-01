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Yaya geçidi var, yürüyecekleri yol yok! Bu kentte vatandaşlar isyanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da çevre yolunda, yaya geçidinin bittiği yerde insanların yürüyebileceği yol bulunmuyor. Çöken kaldırım nedeniyle çevre yolu yayalar için tehlike oluştururken, sürücüler içinse kazaya davetiye çıkarıyor.

Bartın'da çevre yolunun Şiremirçavuş Mahallesi'nden geçen kısmında bulunan bir yaya geçidinin bittiği yerde, kaldırım yada yol bulunmuyor.

Yaya geçidi var, yürüyecekleri yol yok! Bu kentte vatandaşlar isyanda - 1. Resim

Yaya geçidi ile birlikte yapılan kaldırımın bir süre sonra çökmesi ve üzerinde diken ve yabani otların büyümesi nedeniyle kullanılmazken ortaya çıkan ilginç görüntü, yayaların için tehlike oluşturuyor. Çevre sakinlerinden bazıları yaya geçidini kullanmazken, bazıları ise araçların geçtiği çevre yolunun kenarından yürümek zorunda kalıyor. Yolun kenarında yürümek zorunda kalan ayalar, trafikte seyir eden sürücüler için ise adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Yaya geçidi var, yürüyecekleri yol yok! Bu kentte vatandaşlar isyanda - 2. Resim

Çevre yolundaki yaya geçidi ve çöken kaldırım, yoldan geçenlerin, "Yaya geçidinin bittiği noktadayız", "Kaldırım yapılması unutulmamış ama yaya geçidinin taşınması unutulmuş", "Genelde yol olur yaya geçidi olmaz, bu kez ise yaya geçidi var, kaldırım yok" gibi esprili yorumlarına neden oluyor.

Yaya geçidi var, yürüyecekleri yol yok! Bu kentte vatandaşlar isyanda - 3. Resim

Yakınlarda yerleşim yerleri ve okul olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Muzaffer Çavuşuğlu, yolun tehlikeli olduğunu ifade ederek, ya yaya geçidinin taşınmasını yada kaldırımın yeniden yapılmasını istiyor. Burada öğrenciler var. Karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Durağa gelmek istediklerinde yada duraktan indiklerinde yolu uzatmak zorundalar. Yada tehlikeli bir şekilde yaya geçidini kullanabiliyorlar. Fakat karşıda kaldırım yok. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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