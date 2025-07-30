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Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 30 Temmuz İstanbul yağmurunda son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün İstanbul&#039;da yağmur yağacak mı? 30 Temmuz İstanbul yağmurunda son durum
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu. Hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde "Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bunaltıcı sıcaklarla beraber yurt genelinde vatandaşlara zor anlar yaşatırken, MGM hava durumu raporunu yayımladı. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar... 

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 30 Temmuz İstanbul yağmurunda son durum - 1. Resim

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI? 

Bugün İstanbul'da yağmur yağacaktır. MGM tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Temmuz Çarşamba günü 09:00 saatlerinde başlayacak yağışlar 15:00 saatlerine kadar ara ara devam edecektir.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 28,8 derece olarak kaydedildi. İstanbul'un geneli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir. 

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 30 Temmuz İstanbul yağmurunda son durum - 2. Resim

Prof. Dr. Orhan Şen, “Uzun aradan sonra Çarşamba Marmara’nın kuzeyinde Cuma günü Marmara doğu ve Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yağış göründü” şeklinde ifadeler kullandı. 

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 30 Temmuz İstanbul yağmurunda son durum - 3. Resim

BUGÜN İSTANBUL'A YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden paylaştığı verilere göre, bugün İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağışlar 09:00 saatlerinde başlayarak 15:00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış olarak devam edecektir.

Marmara Bölgesi bugün az bulutlu ve açık geçecektir. Özellikle sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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