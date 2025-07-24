İstanbul'da yağmur var mı? 24 Temmuz MGM güncel verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 09:05 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 09:06 - Güncelleme:

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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bugün yağmur yağıp yağmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. 24 Temmuz Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da yağmur var mı? İşte saat saat İstanbul hava durumu...

İstanbul'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte genelinde sıcaklıklar yüksek seyredecek. İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklıklar 37 dereceye çıkarken serinlemek isteyen vatandaşlar bugün İstanbul'da yağmur var mı? sorusu gündeme getirdi. İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumunu açıkladı. Buna göre İstanbul'da yağış beklenmiyor. Kentte gün boyunca sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek. Özellikle 12:00-15:00 saatleri arasında hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Ayrıca rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Dışarıda plan yapan vatandaşlar, sıcak havalara karşı önlem almaları tavsiye ediliyor. İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da rüzgarlı bir hava olurken 25 Temmuz Cuma hava sıcaklıkları en düşük 33 en yüksek 44 derece olacaktır. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek 33 en düşük 38 derece olacaktır. Sıcaklıkların gitgide arttığı bu haftada İstanbul'da yaşayan vatandaşların güneşin yoğun şekilde hissediliği saatlerde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. İlgili Haber Bunaltan sıcaklar ne kadar sürecek? Uzmanlar gün verdi, Meteoroloji il il uyardı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin