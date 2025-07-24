Bunaltan sıcaklar ne kadar sürecek? Uzmanlar gün verdi, Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini geldi, son dakika bilgisine göre illeri bekleyen en yüksek sıcaklıklar belli oldu. Dün 40 dereceyi aşan kentlerde bugün de sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor. Önümüzdeki günlere dair uyarılarda bulunan uzmanlar ise hafta sonuna ve sonraki haftaya dikkat çekti. Sıcaklar daha ne kadar sürecek? İşte merak edilenler...

Hem Balkanlardan hem de Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi bunalttı. Dün tam 43 kentte termometreler 40 dereceyi aştı. Vatandaşlar serinlemek için sahillere akın ederken, 'sokağa çıkmayın' uyarıları peş peşe geldi. Öte yandan uzmanlar, kavuran sıcakların ne zaman sona ereceğine dair açıklama yaptı. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu ve detaylar...

43 İLDE 40 DERECE ÜSTÜ SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre; dün en az 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde en yüksek sıcaklık ise Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde yurt genelinde beklenen hava durumuna dair detayları paylaştı.

Bugün Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde hafif yağışların beklendiğini ifade eden Özdemirci, "Cuma günü de Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde yağış beklentimiz var. Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyoruz. Cumartesi günü de cuma günüyle aynı. Ülkemizin kuzeydoğusunda az da olsa bir yağış görülecek" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİYE DİKKAT!

Önümüzdeki günlerde de yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşanacağını ifade eden Özdemirci, "Cumartesi günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 1-2 derece azalış gösterecek. Fakat pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Önemli bir yağış beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, 3 büyükşehirde beklenen hava durumuna dair tahminleri de paylaştı. Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de 39 derece, Ankara'da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü için 3 büyükşehrimizde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 35 derece ve İzmir'de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 33 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklık beklentimiz var."

RÜZGAR KUVVETLENECEK

NTV'ye açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 34 dereceye gerileyeceğini, ancak pazar günü yeniden 38 dereceye ulaşacağını kaydetti.

Çalışkan, bugün öğleden sonra, cuma ve cumartesi günü rüzgarın kuvvetleneceğini söyleyerek orman yangını tehdidine dikkat çekti.

Sıcaklıkların ise Temmuz sonuna kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

İşte il il, bölge bölge 5 günlük tahminler...