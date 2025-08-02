Dijital ustalar KOBİ'lere e-ihracat yaptıracak! Pilot uygulama Denizli'de başladı

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ / DENİZLİ - Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneğinin iş birliğiyle KOBİ’lerin e-Ticaret ve e-İhracat’a katılım süreçlerine destek olmak maksadıyla hayata geçirilen “Dijital Usta” projesine Denizli’den start verildi.

İlk etapta Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu’da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, 18-30 yaş arasında 3 bin gence online e-Ticaret eğitimi verilecek. Temel e-Ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-Ticaret ve e-İhracat uzmanlık eğitim programına katılmaya hak kazanacak.

Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-Ticaret uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç istihdam edilerek KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

Sinan Cem Şahin - Selim Kasapoğlu - Bora Caldu

600 BİN İŞLETME E-TİCARET YAPIYOR

Türkiye’de yaklaşık 600 bin işletmenin e-Ticaret faaliyeti yürüttüğüne dikkat çeken Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-Ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor. ‘Dijital Usta’ projesi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak gençleri e-Ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ’lerle buluşturmayı hedefliyor. Proje, eğitimden KOBİ’lerin dijitalleşmesine ve ihracata uzanan bütüncül bir model sunuyor. Dolayısıyla yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-Ticaret’in tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli. Yetiştirdiğimiz her bir Dijital Usta, Türkiye’de e-Ticaret’in ve e-İhracat’ın büyümesine katkı sunacak” dedi.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da Denizli’den 3 bine yakın işletmenin e-Ticaret yaptığını belirterek, “Denizli’nin Türkiye ihracatında 8’inci, e-İhracat’ta ise 6’ncı sırada konumlandığını görüyoruz. İşletmelerimizin neredeyse yarıya yakınının ürünlerini Trendyol üzerinden yurt dışına ulaştırıyor. İşletmelerimizin e-İhracat yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inandığımız ‘Dijital Usta Projesi’, yalnızca gençlerimize dijital yetkinlikler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları üretime, istihdama ve katma değere yönlendiren bir yol haritası sunacak” diye konuştu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine nitelikli insan kaynağıyla destek olacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK