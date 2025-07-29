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Balıkesir'de büyük panik! Kamyon devrildi, alevler ormana sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de büyük panik! Kamyon devrildi, alevler ormana sıçradı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de boya hammaddesi yüklü bir kamyonun devrilmesiyle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Patlamaların yaşandığı olayda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Sürücü ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Sabri Turna (28) idaresindeki boya hammaddesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Balıkesir'de büyük panik! Kamyon devrildi, alevler ormana sıçradı - 1. Resim

ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Devrildikten sonra alev alan kamyonda patlamalar meydana gelirken, alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de büyük panik! Kamyon devrildi, alevler ormana sıçradı - 2. Resim

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Kazada hafif yaralanan sürücü Turna, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bir süre trafiğe kapanan otoyolun İzmir istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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