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Sosyal medyadaki iddialar asılsız çıktı: Orman yangınlarına en hazırlıklı ülkeyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyadaki iddialar asılsız çıktı: Orman yangınlarına en hazırlıklı ülkeyiz
Orman Yangınları, Türkiye, AFAD, TSK, Haber
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Son günlerde yurdun dört bir yanında meydana gelen ve birçok dezenformasyona sebep olan orman yangınlarıyla ilgili ortaya atılan birçok iddia asılsız çıktı.

EMRAH ÖZCAN - Özellikle sosyal medyada körüklenen Yangınlara müdahalede gecikiliyor, orman işçilerinin sayısı az ve donanımlı elbiseleri bulunmuyor, uçak yok, kapasite kısıtlı, hiçbir sorumlu yargılanmıyor, TSK’dan destek alınmıyor” gibi iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığı tespit edildi.

2025 itibarıyla Türkiye, 27 söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 25 bini aşkın personel ve 6 bine yakın kara aracıyla yangınla mücadelede Avrupa’nın en hazırlıklı ülkelerinden birisi. 2002 yılında 73 ton olan su atma kapasitesi, bugün 438 tona çıkarıldı.

Sosyal medyadaki iddialar asılsız çıktı: Orman yangınlarına en hazırlıklı ülkeyiz - 1. Resim

Yangına müdahale süresi 40 dakikadan ortalama 11 dakikaya indirildi. Yapay zekâ destekli sistemlerle yangın tespiti 2 dakika içinde yapılıyor. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracı kullanan iki ülkeden biri olan Türkiye, sadece beş ülkede bulunan yangın yönetim aracı OTAĞ’a da sahip.

Ekiplere 26 bin 127 takım yanmaya dayanıklı elbise ve 30 bin 919 çift bot dağıtıldı. Araç sayısı ve yangın göletleri de artırıldı. Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla yapılan protokollerle 53 hava gücü ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında destek alınırken, 12 bin 219 askerî personele yangın eğitimi verildi. Öte yandan yangına sebep olanlara ağır cezalar uygulanıyor; yangın çıkarma 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.

Sosyal medyadaki iddialar asılsız çıktı: Orman yangınlarına en hazırlıklı ülkeyiz - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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