Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Uyuyan yanardağ 450 yıl sonra uyandı! Bölgede 'turuncu' alarm verildi

Uyuyan yanardağ 450 yıl sonra uyandı! Bölgede 'turuncu' alarm verildi

Kaynak: Agence France-Presse
- Güncelleme:
Uyuyan yanardağ 450 yıl sonra uyandı! Bölgede &#039;turuncu&#039; alarm verildi
Deprem, Volkan, Yanardağ, Uçuş, Tsunami, Haber
Dünya Haberleri  / Agence France-Presse

Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. 450 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Kraşeninnikov Yanardağı kül püskürtürken, olası havacılık riskine karşı bölgede 'turuncu' seviyesinde tehlike kodu verildi.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, hem güçlü depremlerle hem de volkanik hareketlilikle sarsılıyor. Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede geçtiğimiz günlerde kaydedilen büyük depremin ardından 450 yıl sonra ilk kez Kraşeninnikov Yanardağı'nın faaliyete geçtiğini duyurdu.

1550 YILINDAN BU YANA İLK KEZ...

Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı Küresel Volkanizma Programı’na göre, 1550 yılından bu yana sessiz kalan yanardağdan yükselen kül bulutları, devlet medyasına yansıyan görüntülerle doğrulandı.

Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yanardağdan yükselen duman bulutunun yaklaşık 6 bin metreye (yaklaşık 19 bin 700 fit) ulaştığı tahmin ediliyor. Açıklamada, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru ilerlediği, rotasında yerleşim alanı bulunmadığı ve şu ana kadar hiçbir yerleşim yerinde kül yağışı gözlenmediği bildirildi.

'TURUNCU' KODLU UYARI VERİLDİ

Olası havacılık riskine karşılık, bölgeye "turuncu" seviyesinde tehlike kodu verildi. Bu kod, uçuş trafiğinde aksamalara yol açabilecek olası gelişmelere karşı bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu volkanik hareketlilik, Çarşamba günü yine Kamçatka'da bulunan ve Avrupa ile Asya'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Klyuchevskoy’un patlamasından sadece günler sonra meydana geldi. Küresel Volkanizma Programı’na göre, Klyuchevskoy, 2000 yılından bu yana en az 18 kez patladı.

DEPREM TETİKLEDİ

Son yaşanan volkanik faaliyetler, bölgede kaydedilen 8,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından geldi. Bu deprem, 2011’de Japonya’da yaşanan ve 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 9,1 büyüklüğündeki depremden sonra dünyanın en şiddetli sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Severo-Kurilsk limanına ulaşarak bir balıkçı fabrikasında ciddi hasara yol açtı. Tsunami uyarıları, Japonya’dan Hawaii’ye, hatta Ekvador kıyılarına kadar uzanarak milyonlarca insanın geçici olarak tahliye edilmesine neden oldu.

(Fotoğraf: Anadolu Ajansı-temsili)

Kaynak: Agence France-Presse

Yunan'dan 'Türkler bizi yine yendi' itirafı: "Güç dengesi değişti"Sabah saatlerinde deprem hareketliliği! Sadece 25 dakika 10 kez sallandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan'dan 'Türkler bizi yine yendi' itirafı: "Güç dengesi değişti" - DünyaYunan'dan "Türkler bizi yine yendi" itirafıAteşkes çıkmazı İsrail-ABD ilişkilerini vurdu! Washington ziyareti iptal - DünyaAteşkes çıkmazı İsrail-ABD ilişkilerini vurdu!Berlin'de polis yine şaşırtmadı! Filistin aktivistlerine çok sert müdahale - DünyaFilistin aktivistlerine çok sert müdahalePKK/YPG'den Suriye ordusuna saldırı! SDG'den Münbiç'e sızma girişimi, 7 yaralı var - DünyaPKK/YPG'den Suriye ordusuna saldırı!Suriye'de kritik isim gözaltına alındı! "Esad dönemi savaş suçlusu" - DünyaSuriye'de kritik isim gözaltına alındı!Açlıktan iskelete döndü, mezarını kazmaya başladı! Video sonrası binlerce kişi sokaklara döküldü - Dünyaİsrailli esir mezarını kazmaya başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...