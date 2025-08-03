Uyuyan yanardağ 450 yıl sonra uyandı! Bölgede 'turuncu' alarm verildi

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, hem güçlü depremlerle hem de volkanik hareketlilikle sarsılıyor. Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede geçtiğimiz günlerde kaydedilen büyük depremin ardından 450 yıl sonra ilk kez Kraşeninnikov Yanardağı'nın faaliyete geçtiğini duyurdu.

1550 YILINDAN BU YANA İLK KEZ...

Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı Küresel Volkanizma Programı’na göre, 1550 yılından bu yana sessiz kalan yanardağdan yükselen kül bulutları, devlet medyasına yansıyan görüntülerle doğrulandı.

Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yanardağdan yükselen duman bulutunun yaklaşık 6 bin metreye (yaklaşık 19 bin 700 fit) ulaştığı tahmin ediliyor. Açıklamada, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru ilerlediği, rotasında yerleşim alanı bulunmadığı ve şu ana kadar hiçbir yerleşim yerinde kül yağışı gözlenmediği bildirildi.

'TURUNCU' KODLU UYARI VERİLDİ

Olası havacılık riskine karşılık, bölgeye "turuncu" seviyesinde tehlike kodu verildi. Bu kod, uçuş trafiğinde aksamalara yol açabilecek olası gelişmelere karşı bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu volkanik hareketlilik, Çarşamba günü yine Kamçatka'da bulunan ve Avrupa ile Asya'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Klyuchevskoy’un patlamasından sadece günler sonra meydana geldi. Küresel Volkanizma Programı’na göre, Klyuchevskoy, 2000 yılından bu yana en az 18 kez patladı.

DEPREM TETİKLEDİ

Son yaşanan volkanik faaliyetler, bölgede kaydedilen 8,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından geldi. Bu deprem, 2011’de Japonya’da yaşanan ve 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 9,1 büyüklüğündeki depremden sonra dünyanın en şiddetli sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Severo-Kurilsk limanına ulaşarak bir balıkçı fabrikasında ciddi hasara yol açtı. Tsunami uyarıları, Japonya’dan Hawaii’ye, hatta Ekvador kıyılarına kadar uzanarak milyonlarca insanın geçici olarak tahliye edilmesine neden oldu.

(Fotoğraf: Anadolu Ajansı-temsili)