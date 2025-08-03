Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Ankara'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da dün başlayan sağanak gece etkisini sürdürdü. Birçok ilçede ev ve işyerlerini su bastı, sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak Sincan, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu.

3 BİNİ AŞKIN PERSONEL TETİKTE

Kentte yağış nedeniyle zemin ve bodrum kattaki bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı, kanalizasyonlar taştı. Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1450 araç ve 3 bin 80 personel ile çalışma yürüttüğü bildirildi.

Eskişehir-Polatlı yolunda sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Sincan-Ayaş yolunda da su birikintileri oluştu.

Ankara'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1. Resim

SİNCAN'DA GİRİŞ VE BODRUM KATLARI SU BASTI

Sağanak nedeniyle Sincan'ın Malazgirt ve Tandoğan mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Bodrum katı suyla dolan Siyah Lale Sokak'taki Ozanoğlu Apartmanı sakinlerinden Hacı Dursun Doğan, her şiddetli yağışta su baskınıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Doğan, "Yetkililere hep buraya menfez yapılmasını söylüyoruz. İleriye bir menfez yapıldı ancak halen aynı sorun var. İçeride motorumuz vardı, motor yarıya kadar suyla doldu. Köye gidecek malzemelerimiz vardı, hepsi mahvoldu. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Ankara'da kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü, evleri su bastı - 2. Resim

"SU 15 DAKİKADA BODRUM KATA DOLDU"

Aynı sokakta su baskını yaşanan Şirin Apartmanı sakinlerinden Ramazan Babagir de "Su yaklaşık 15 dakika içerisinde bodrum kata doldu. Ev sahipleri şu an zor durumda. Binanın ön tarafındaki araçlar da hasar aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Semih Kılıçsoy'dan 'nereden nereye' dedirten transfer! Dortmund ve Tottenham izliyordu ancak...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİA raporu gerçeği ortaya koydu, uzmanlar uyardı: Kıbrıs’ta İsrail’in işgali durdurulmalı - Gündem"Kıbrıs'ta İsrail'in işgali durdurulmalı"Kılıçdaroğlu'na CHP Antalya şoku! Resmen görmezden gelindi - GündemKılıçdaroğlu'na Antalya şoku! Resmen görmezden gelindi'Nükleer denizaltı'da son söz Türkiye'nin! Trump emri verdi, gözler Ankara'ya çevrildi - Gündem'Nükleer denizaltı'da son söz Türkiye'ninÜrünlerinde domuz eti çıkmıştı! Tabelayı değiştirip zehirlemeyi sürdürdü - GündemTabela hilesiyle zehirliyorlarRakamlar korkutuyor! Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti - GündemRakamlar korkutuyor! Çocuklar suç batağındaCumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...