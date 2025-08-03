Yunan'dan 'Türkler bizi yine yendi' itirafı: "Güç dengesi değişti"

Yunanistan’da muhalefet, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi’nin Miçotakis hükûmeti için bir “yenilgi” olduğunu söyledi.

Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), tarafından yapılan yazılı açıklamada “Libya, İtalya ve Türkiye’nin İstanbul’daki üçlü zirvesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükûmeti için yeni bir diplomatik yenilgidir” ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İZLİYOR"

Miçotakis hükûmetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan’ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye’nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.

Türkiye’nin hamlelerini ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ın açıklamalarını değerlendiren SYRIZA’nın Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Rena Dourou da Atina yönetiminin “Türkiye’nin güçlenmesini pasif bir şekilde” izlediğini söyledi.

Dourou, Miçotakis hükûmetini hedef alarak “Hiçbir şey talep etmiyor, art arda yenilgiler alıyor, Türkiye’nin güçlenmesini ve ülkemizin egemen haklarını sorgulamasını pasif biçimde izliyor, ABD ve İsrail’i sadakatle takip ediyor” dedi.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

Yunan medyası, Ankara’nın güçlenen rolünden rahatsızlığını manşetlerine taşıdı.

Liberal gazetesi “Önümüzdeki yıllarda Yunanistan, 25 yıl önce Erdoğan’ın devraldığı Türkiye ile artık ilgisi kalmamış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak. Güç dengesi değişti” ifadelerini kullandı.