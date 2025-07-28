Siros'tan sonra Rodos! Yunanistan'da İsraillilere sert tepki

İsrailli turistleri taşıyan Crown Iris kruvaziyer gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Daha önce Siros Adası’nda da benzer şekilde protesto edilen gemi, baskılar nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım düzenliyor.

Yunanistan’da İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik protestolar devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GELMİŞTİ

Daha önce Filistin destekçileri tarafından Siros Adası’nda protesto edilen ve adaya ayak basmalarına izin verilmeyen gemideki İsrailli turistler, bu kez Rodos Adası’nda protesto edildi.

Limanda toplanan Filistin destekçisi bir grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrailli turistlerin Rodos Adası’na ayak basmasına engel olmak istedi. Polis, göstericilere müdahale etti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etti.

Filistin destekçisi grup, geminin adaya varışından önce protesto çağrısında bulunmuş fakat adadaki yerel işletmelerin temsilcileri protestoya karşı çıkmıştı.

GEMİ DAHA ÖNCE SİROS ADASI'NDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz’da Yunanistan’ın Siros Adası’na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin’e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli tursitlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı.