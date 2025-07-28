İsrail’de casusluk skandalı! Yapay zeka kullanarak İran’a ordu sırları sızdırdı

Başsavcılık tarafından açılan davada, zanlının İran istihbaratına gönüllü şekilde bilgi aktardığı ve "yabancı bir ajanla iletişim" ile "devlet güvenliğini tehlikeye atacak bilgi sızdırma" suçlarından yargılandığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE YÜZ YÜZE BULUŞTU, SALDIRI HEDEFLERİNİ VERDİ

İddianameye göre zanlı, genç bir İranlı kadınla romantik ilişki kurdu. Bu ilişki İran istihbaratı tarafından tespit edildi ve kadın, baskı aracı olarak kullanıldı. Zanlı, 2024 yılında Türkiye’de söz konusu kadınla ve iki İran ajanıyla yüz yüze görüştü.

Görüşmenin ardından zanlı, İsrail’in İran’a yönelik insansız hava araçlarının (İHA) muhtemel rotalarını, İran’dan gelen balistik saldırılar sonucunda İsrail topraklarında hedef alınan noktaları ve bir İsrail komando operasyonuna dair bilgileri Telegram üzerinden İranlı yetkililere iletti.

"İRANLI DENİZCİNİN KİMLİĞİNİ DE SIZDIRDI"

İsrail merkezli haberde, zanlının İran’da İsrail için çalışan bir denizcinin kimliğini de İran’a aktardığı belirtildi. Ayrıca, Nisan ayında İran tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısında Negev Çölü’ndeki Nabatim Hava Üssü'nün hedef alındığı ve zanlının bu saldırı sonrası İranlı ajanlara bilgi verdiği bildirildi.

İddianameye göre, zanlı bazı bilgileri bizzat kendi inisiyatifiyle sundu ve yapay zekâ destekli analiz araçlarını kullanarak veri topladı. İsrail savcılığı, zanlının cezasının ömür boyu hapis olmasını talep etti.

Dava kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden defalarca İranlı ajanlarla temasa geçtiği ve dijital verileri şifreli mesajlarla ilettiği açıklandı. Zanlı, İsrail’deki Damon Hapishanesi’nde "İran adına casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İSRAİL'DE SON HAFTALARDA ÜÇ CASUSLUK VAKASI

Olayın duyurulmasından sadece haftalar önce, biri İsrail ordusunda görevli bir asker, diğeri Negev bölgesinde yaşayan bir öğretmen olmak üzere iki kişi daha İran için casusluk yapmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerden biri, İran’a para karşılığı savaş uçağı kalkış görüntüleri ve hava savunma sistemlerinin müdahale anlarını gönderdi. Öğretmen ise İsrail hava saldırılarına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

İsrail güvenlik güçleri, yapay zeka kullanımıyla bağlantılı bir casusluk vakasını ortaya çıkardı. Ynet haberine göre, 1999 yılında İran’dan İsrail’e göç eden 40 yaşındaki bir İsrail vatandaşı, İran istihbaratına hassas askeri bilgileri sızdırmakla suçlanıyor.