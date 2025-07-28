İsrail, İranlı bakanı havaya uçuracaktı! Erakçi suikasttan kurtulmuş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine 12 gün süren saldırıları sırasında kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İsrail’in İran’a saldırdığı günlerde kendisine suikast düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bir soruya, “Evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlar (emniyet güçleri) ele geçirdi” cevabını verdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye 31 Temmuz 2024’te Tahran’da düzenlenen suikasta dair ise Erakçi, Heniyye suikastı sonrası “İsrail’e ne zaman cevap verilmesi gerektiği” konusunda İranlı yetkililer arasında fikir ayrılığı yaşandığını aktardı.

Hamaney’e rağmen ABD’yle müzakere yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruyu ise Erakçi “ABD azami baskı politikası uyguladı ve bölgeye askeri güç getirerek tehdit etti. Daha sonra Trump bir mektup yazarak şöyle dedi, ‘İki seçenek var; ya savaş ya müzakere’. Trump, bu teklifle bizi bir yol ayrımına getirdi. Bu noktada, ülke lideri (Hamaney) bir tedbir aldı ve ‘Müzakere edeceğiz, ama dolaylı olarak’ dedi” diye cevapladı.